Строительство моста на объездной в Пскове подорожает

10:25, 17 июня 2021, ПАИ

Строительство моста на объездной переносить не собираются, но стоимость его постройки вырастет, заявил в эфире ПАИ-live 17 июня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

«Надеюсь, что его строительство отложено не будет, мы будем предпринимать все меры, чтобы этого не произошло, - пообещал председатель комитета. - Что стоимость может измениться, я уже говорил. Да, это возможно, потому что материалы, в частности металл, подорожали в два с лишним раза».