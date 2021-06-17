Строительство моста на объездной в Пскове подорожает
Строительство моста на объездной переносить не собираются, но стоимость его постройки вырастет, заявил в эфире ПАИ-live 17 июня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.
«Надеюсь, что его строительство отложено не будет, мы будем предпринимать все меры, чтобы этого не произошло, - пообещал председатель комитета. - Что стоимость может измениться, я уже говорил. Да, это возможно, потому что материалы, в частности металл, подорожали в два с лишним раза».
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