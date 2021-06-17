В Псковской области уточнили порядок предоставления соцподдержки семьям с детьми
В Псковской области уточнили порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 17 июня.
Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева пояснила, что с 1 января 2021 года величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения устанавливается не ежеквартально, а на календарный год. Поэтому законы области, предусматривающие предоставление мер социальной поддержки имеющим детей семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, нужно привести в соответствие с указанным федеральным законом.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области на 2021 год установлена постановлением администрации области. На последующие годы величина прожиточного минимума будет определяться в соответствии с законодательством ежегодно.
За принятие законопроекта проголосовали 39 депутатов.
Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Новая цифровая платформа Россельхозбанка «Свое Село» поможет со строительством и покупкой частного дома
Губернатор Псковской области предложил ввести переходный период для полной легализации «серого бизнеса»
Пустошкинский район не желал обустраивать по нацпроекту свою территорию и лишился выделенных денег