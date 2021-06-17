Три человека пострадали после опрокидывания иномарки в Порховском районе
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
Три человека пострадали после опрокидывания иномарки в Порховском районе, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».
Авария произошла 17 июня в деревне Заречье Порховского района. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание авто.
В результате ДТП пострадали один мужчина и две женщины. Медики оказывают пострадавшим медицинскую помощь на месте аварии.
На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи.
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