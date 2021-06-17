Три человека пострадали после опрокидывания иномарки в Порховском районе

11:59, 17 июня 2021, ПАИ



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"













Три человека пострадали после опрокидывания иномарки в Порховском районе, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».

Авария произошла 17 июня в деревне Заречье Порховского района. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание авто.

В результате ДТП пострадали один мужчина и две женщины. Медики оказывают пострадавшим медицинскую помощь на месте аварии.

На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи.