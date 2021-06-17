В ЕР назвали итогом работы партии в Госдуме улучшение жизни в регионах

15:32, 17 июня 2021, ПАИ

В «Единой России» назвали итогом работы партии в Госдуме улучшение жизни в регионах. Как сообщает сайт ER.ru, партия работала над выполнением поручений президента.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на брифинге 17 июня отметил, что в 2016 году партия шла на выборы с четкой и развернутой программой, которая прошла широкое общественное обсуждение.

«В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента по поддержке семей с детьми — увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране», — отметил Исаев.

Отдельно была также отмечена система социального контракта, которая получила развитие при поддержке партии.

В решении проблемы повышения благосостояния большую роль сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного человека.

Помимо этого, в условиях пандемии «Единая Россия» вместе с правительством и под руководством главы государства работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса.

«С середины 2020 года число людей, работающих дистанционно, увеличилось с 60 тысяч до 6 млн человек. Было необходимо оперативно принять поправки в трудовое законодательство. Мы провели совещания, встречи, консультации с профсоюзами, работодателями, экспертами в области труда и приняли их», — подчеркнул Андрей Исаев.

В частности, были также приняты поправки в закон о занятости, которые закрепляют электронное взаимодействие с профильными службами. В целом был упрощен порядок получения социальных выплат — например, для назначения пенсий по инвалидности.

Цифровизация коснулась и здравоохранения — получить консультацию врача можно онлайн, находясь далеко от специалиста. Кроме того, можно оформить больничный лист электронно и заказать лекарства на дом. Председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что важной задачей было финансовое обеспечение поручений президента.

«Создание народного бюджетирования, когда серьезные средства выделяются на местные инициативы, которые рождаются в обсуждении муниципалитетов с гражданами, того, что необходимо в данный момент, дает совершенно новый импульс для развития бюджетной системы», — подчеркнул Андрей Макаров.

В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений президента, в частности, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов.

«Это значит предоставление всем гражданам равных возможностей по доступу к социальным благам и услугам, достойной работе и достижениям культуры», — отметил Макаров.

Кроме того, будет продолжаться работа над развитием программы «Комплексное развитие сельских территорий», которую инициировала «Единая Россия», и комплексного благоустройства городов — включая транспортную и социальную инфраструктуру. Приоритетной проблемой партии станет также борьба с бедностью. Глава государства поставил задачу к 2030 году сократить бедность в России вдвое.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Антонов заметил, что важнейший элемент работы «Единой России» — партийные проекты, которые охватывают основные сферы жизни жителей региона. В Псковской области на сегодняшний день реализуется 15 партийных проектов.

«Единая Россия» — единственная партия, которая ведет столь масштабную и системную работу по всем направлениям: от городской среды до культуры и спорта», — добавил депутат, отметив, что фракция партии в самый сложный для экономики год, связанный с пандемией, поддержала меры, благодаря которым была оказана помощь более 42 тысячам малоимущих семей, обеспечена налоговая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.

По словам Антонова, удалось достигнуть выделения значительных средств на приобретение квартир для врачей.

«Для врачей Пскова и Великих Лук планируется приобретение 14 квартир администрацией региона на средства, выделенные по предложению депутатов фракции «Единая Россия», — отметил Антонов.

Депутат подчеркнул, что ежегодно принимается социально ориентированный бюджет региона, который стараются делать максимально эффективным, чтобы он соответствовал чаяниям и ожиданиям наших избирателей.

9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.