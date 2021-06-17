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Политика

В ЕР назвали итогом работы партии в Госдуме улучшение жизни в регионах

В «Единой России» назвали итогом работы партии в Госдуме улучшение жизни в регионах. Как сообщает сайт ER.ru, партия работала над выполнением поручений президента.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на брифинге 17 июня отметил, что в 2016 году партия шла на выборы с четкой и развернутой программой, которая прошла широкое общественное обсуждение.

«В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента по поддержке семей с детьми — увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране», — отметил Исаев.

Отдельно была также отмечена система социального контракта, которая получила развитие при поддержке партии.

В решении проблемы повышения благосостояния большую роль сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного человека.

Помимо этого, в условиях пандемии «Единая Россия» вместе с правительством и под руководством главы государства работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса.

«С середины 2020 года число людей, работающих дистанционно, увеличилось с 60 тысяч до 6 млн человек. Было необходимо оперативно принять поправки в трудовое законодательство. Мы провели совещания, встречи, консультации с профсоюзами, работодателями, экспертами в области труда и приняли их», — подчеркнул Андрей Исаев.

В частности, были также приняты поправки в закон о занятости, которые закрепляют электронное взаимодействие с профильными службами. В целом был упрощен порядок получения социальных выплат — например, для назначения пенсий по инвалидности.

Цифровизация коснулась и здравоохранения — получить консультацию врача можно онлайн, находясь далеко от специалиста. Кроме того, можно оформить больничный лист электронно и заказать лекарства на дом. Председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что важной задачей было финансовое обеспечение поручений президента.

«Создание народного бюджетирования, когда серьезные средства выделяются на местные инициативы, которые рождаются в обсуждении муниципалитетов с гражданами, того, что необходимо в данный момент, дает совершенно новый импульс для развития бюджетной системы», — подчеркнул Андрей Макаров.

В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений президента, в частности, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов.

«Это значит предоставление всем гражданам равных возможностей по доступу к социальным благам и услугам, достойной работе и достижениям культуры», — отметил Макаров.

Кроме того, будет продолжаться работа над развитием программы «Комплексное развитие сельских территорий», которую инициировала «Единая Россия», и комплексного благоустройства городов — включая транспортную и социальную инфраструктуру. Приоритетной проблемой партии станет также борьба с бедностью. Глава государства поставил задачу к 2030 году сократить бедность в России вдвое.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Антонов заметил, что важнейший элемент работы «Единой России» партийные проекты, которые охватывают основные сферы жизни жителей региона. В Псковской области на сегодняшний день реализуется 15 партийных проектов.

«Единая Россия» единственная партия, которая ведет столь масштабную и системную работу по всем направлениям: от городской среды до культуры и спорта», добавил депутат, отметив, что фракция партии в самый сложный для экономики год, связанный с пандемией, поддержала меры, благодаря которым была оказана помощь более 42 тысячам малоимущих семей, обеспечена налоговая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.

По словам Антонова, удалось достигнуть выделения значительных средств на приобретение квартир для врачей.

«Для врачей Пскова и Великих Лук планируется приобретение 14 квартир администрацией региона на средства, выделенные по предложению депутатов фракции «Единая Россия», отметил Антонов.

Депутат подчеркнул, что ежегодно принимается социально ориентированный бюджет региона, который стараются делать максимально эффективным, чтобы он соответствовал чаяниям и ожиданиям наших избирателей.

9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.

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