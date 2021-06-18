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Происшествия

Renault Master въехал в автобус с осужденными в Псковской области

Фото с места происшествия: ГИБДД УМВД России по Псковской области

Renault Master въехал в автобус с осужденными в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

17 июня на 358-м км шоссе Санкт-Петербург - Невель 49-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Мастер», совершил наезд на стоящую на правой обочине по ходу движения автомашину КАВЗ, принадлежащую ООО «Красный Мох».

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса и водитель «Рено». Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса - осужденные  ИК-2.

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