Renault Master въехал в автобус с осужденными в Псковской области

09:23, 18 июня 2021, ПАИ

Renault Master въехал в автобус с осужденными в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

17 июня на 358-м км шоссе Санкт-Петербург - Невель 49-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Мастер», совершил наезд на стоящую на правой обочине по ходу движения автомашину КАВЗ, принадлежащую ООО «Красный Мох».

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса и водитель «Рено». Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса - осужденные ИК-2.