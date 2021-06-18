Онкология ЖКТ чаще всего диагностируется в Псковской области
Онкология желудочно-кишечного тракта чаще всего диагностируется в Псковской области, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.
Он также отметил, что рак в большинстве случаев выявляется у женщин, но это связано только с тем, что они «более активны и охотнее идут на диспансеризацию, больше внимания уделяют здоровью».
«Выявляемость рака желудка проходит тяжело, он длительно находится в бессимптомном состоянии. Когда снижается вес на 10-12 кг, пациент не может принимать пищу и только тогда обращается к доктору», - отметил врач.
Он также подчеркнул, что опасен абсолютно любой рак, однако многое зависит от стадии. На первой-второй стадии многие новообразования эффективно оперируются. Порядка 55% с третьей стадией прожили более 5 лет, 65-70% также прожили со второй стадией. «Раньше эти цифры были меньше», - добавил Александр Юров.
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