Pskov Wake Park: солнце и вейкбординг в зените
Руководитель и вдохновитель Pskov Wake Park Павел Герасенков рассказал (и показал) в эфире ПАИ-live, какие активности ждут гостей парка в этом году.
Pskov Wake Park давно стал излюбленным местом для активного отдыха не только псковичей, но и гостей города. Отдохнуть и потренироваться сюда с удовольствием приезжают псковские и питерские вейкбордисты.
По словам Павла Герасенкова, этим летом запланировано сразу несколько спортивных мероприятий, включая открытый чемпионат Псковской области по вейкборду.
Подробнее о летней движухе в Pskov Wake Park — в очередном выпуске ПАИ-live.
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