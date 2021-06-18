Pskov Wake Park: солнце и вейкбординг в зените

11:16, 18 июня 2021, ПАИ

Руководитель и вдохновитель Pskov Wake Park Павел Герасенков рассказал (и показал) в эфире ПАИ-live, какие активности ждут гостей парка в этом году.

Pskov Wake Park давно стал излюбленным местом для активного отдыха не только псковичей, но и гостей города. Отдохнуть и потренироваться сюда с удовольствием приезжают псковские и питерские вейкбордисты.

По словам Павла Герасенкова, этим летом запланировано сразу несколько спортивных мероприятий, включая открытый чемпионат Псковской области по вейкборду.

Подробнее о летней движухе в Pskov Wake Park — в очередном выпуске ПАИ-live.