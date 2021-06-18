Идрицкие заключенные получили школьные аттестаты

14:07, 18 июня 2021, ПАИ

В исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области, расположенной в Идрице Себежского района, прошло вручение осужденным аттестатов о среднем общем образовании, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Мероприятие прошло под руководством администрации колонии и при участии заведующего структурным подразделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» при ИК-3.

Документы об образовании были вручены осужденным, завершившим обучение в 11 классе и успешно сдавшим государственные выпускные экзамены.

Начальник отдела воспитательной работы с осужденными Дмитрий Фалеев отметил, что получение аттестатов является одним из основных средств исправления осужденных.

«Стремление его получить поощряется администрацией и учитывается при определении степени исправления», - отметил Дмитрий Фалеев.