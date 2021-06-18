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Общество

Официальное закрытие «Вахты памяти» состоялось в Пыталовском районе

Фото здесь и далее газеты «Наша жизнь» Пыталовского района

18 июня около памятного знака в деревне Шитики состоялось официальное закрытие «Вахты памяти» по подъему самолета Ил-2 из Кокшинского болота в Пыталовском районе, пишет районная газета «Наша жизнь».

Участие в мероприятии приняли депутат областного Собрания Виктор Остренко, глава Пыталовского района Вера Кондратьева, руководитель ВППОО «След Пантеры» Геннадий Корольков и поисковики из отрядов «Поиск-97» Пыталовского района, «Феникс» Ямало-Ненецкого автономного округа, «Первый рубеж» Красногородского района и Пскова, а также наши краеведы Николай Цветков, Николай Васильев, директор Музея дружбы народов Лариса Перепечкина, глава Гавровской волости Валерий Васильев и местные жители.

Руководитель отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов подвел итоги работы и отметил, что поставленную задачу удалось выполнить. Поисковая операция началась 22 мая и проходила на протяжении 23 дней. Последние останки самолета и экипажа достали из глубины 8,5 метра. Удалось найти не только фрагменты самолета, но и останки бойцов, а самое главное – читаемые документы, что представляет большую редкость в поисковых операциях.

Со словами благодарности в адрес поисковиков за их труд, проделанную работу и патриотизм выступили глава района Вера Кондратьева и депутат областного Собрания Виктор Остренко.

Также были вручены благодарности и небольшие подарки от имени администрации района руководителям отрядов и всем тем, кто оказывал посильную помощь в проведении «Вахты памяти». Кроме того, благодарности поисковикам вручил руководитель ВППОО «След Пантеры» Геннадий Корольков, а также ордена некоторым поисковикам за проделанную работу.

Память погибших воинов, которые теперь обретут покой, почтили минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

В завершение мероприятия руководитель отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов передал директору Музея дружбы народов Ларисе Перепечкиной парашют летчика, младшего лейтенанта Левана Чанкотадзе, и документы на стрелка – сержанта Федора Зимина в качестве экспонатов.

Дмитрий Ершов также сообщил, что пришли документы из Министерства обороны, в которых подтверждается, что это именно тот самый самолет и тот самый экипаж.

Поисковая работа продолжается. Предстоит также разыскать родственников бойцов и определиться с местом захоронения найденных останков.

Надпись на одной из плит в мемориале: «Здесь в районе д. Шитики в воздушном бою 17.07.1944 г. погибли летчики 305 штурмовой дивизии мл. лейтенант Чанкотадзе Л.П. 1919–1944, сержант Зимин Ф.И. 1920–1944».

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