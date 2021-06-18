Очередной выпуск проекта «Псковский телеграм» выйдет в эфир в 18 часов

16:28, 18 июня 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание депутатов провело свою последнюю сессию. Назначена дата выборов в федеральный и региональный парламенты. Завтра пройдет съезд «Единой России». Путин и Байден мирно поговорили, Бузова и Губерниев миром не разошлись. Обязательная вакцинация наступает, ограничительные меры крепчают.

Повестка российского и псковского Telegram-пространства на этой неделе оказалась крайне богатой на события и оценки. Главные темы вновь станут темой обсуждения в очередном выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Соведущие программы также обсудят методы партийной агитации в эпоху пандемии, избирательность в чтении некоторых представителей оппозиционной партии, а также почему больше внимания уделяется не главным событиям, а тому, что происходит вокруг них.

18-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в пятницу, 18 июня, в 18:00. Все выпуски программы можно увидеть на YouTube-канале ПАИ.