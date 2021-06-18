В службу «112» неизвестные прислали письмо о минировании здания правительства в Москве

18:19, 18 июня 2021, ПАИ

Неизвестные прислали письмо в экстренную службу «112» о, якобы, заложенной в здании правительства Москвы бомбе, сообщается в Телеграмм-канале Baza.

Злоумышленники выдвинули требования об отмене обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг и ЖКХ, а также масочно-перчаточного режима. Чиновников из здания на Тверской улице Москвы эвакуировать не стали. Но на место сразу выехали сразу несколько полицейских с поисковой собакой, никакой опасности они не обнаружили. В настоящий момент полиция ищет отправителей письма об угрозе взрыва.

На днях в Москве и Подмосковье, а затем еще в некоторых регионах России обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг, общепита и представителей других профессий, контактирующих с большим количеством людей.