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Культура

Выставка «Литературный пейзаж» из «Михайловского» открылась в Белоруссии

Сергей Репин. Полдень (2004). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

18 июня в Минске в Национальном художественном музее Белоруссии открылась выставка «Литературный пейзаж», в экспозицию которой вошло более тридцати произведений графики второй трети ХХ — начала XXI века из фондов Государственного музея А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Это работы таких признанных мастеров как Леонид Хижинский, Василий Звонцов, Сергей Фролов, Марианна Шретер, Цзян Ши Лунь, Сергей Репин. Дополнили графический ряд двумя скульптурными композициями работы Анатолия Посядо и Бориса Сергеева.

Связующим началом для выставки, представляющей работы столь разных по своей творческой манере авторов, — поясняют экспозиционеры, — стало пушкинское слово. Работы современных художников можно рассматривать не только как иконографию пушкинских мест, но и как своего рода иллюстрации к лирике михайловского периода или к так называемым деревенским главам «Онегина», которые, как известно, поэт писал в родовом имении, «с натуры». Тут и «холм лесистый», и «три сосны», и «песчаный косогор», и «дорога, изрытая дождями», и «дуб уединенный», и «двух озёр лазурные равнины».

Планируется, что выставка «Литературный пейзаж» из фондов музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать для жителей и гостей белорусской столицы до середины августа.

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