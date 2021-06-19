Президент РФ поручил федеральным властям помогать регионам, которым не хватает денег

16:05, 19 июня 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил федеральным властям не отмахиваться от регионов, которым не хватает денег. Об этом он заявил на XX съезде партии «Единая Россия» 19 июня, сообщает РИА Новости.

По мнению главы государства, федеральные власти не должны говорить регионам «приходите завтра», а обязаны «садиться и решать вопрос».

«Если где-то регионам не хватает возможностей, прошу федеральные власти не отмахиваться и не говорить «приходите завтра». Садитесь с ними и помогите, доработайте", - сказал Путин.