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Политика

«Единую Россию» на выборах в Госдуму в псковском одномандатном округе представит Александр Козловский

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский представит «Единую Россию» на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 148. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковские новости». 

Такое решение было принято на съезде «Единой России», который проходит 19 июня в Москве.

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