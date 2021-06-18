«Единую Россию» на выборах в Госдуму в псковском одномандатном округе представит Александр Козловский
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский представит «Единую Россию» на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 148. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковские новости».
Такое решение было принято на съезде «Единой России», который проходит 19 июня в Москве.
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