Видео: Итоги реализации проекта развития воркаут-движения в Пскове

21:02, 20 июня 2021, ПАИ

В течение года участники проекта под руководством спортивных специалистов на бесплатной основе повышали свой уровень физической подготовки. Участие в сдаче нормативов комплекса ГТО приняли более пятидесяти человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Свыше ста тысяч человек в Псковской области узнали о проекте развития движения, как основы подготовки к ГТО. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского

общества, предоставленного фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации Пскова, проектного офиса «Команда 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области и Псковского городского молодёжного центра.