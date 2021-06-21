Житель Пскова предстанет перед судом за кражу из примерочной H&M

11:29, 21 июня 2021, ПАИ

22-летний житель Пскова предстанет перед судом за кражу мобильного телефона из примерочной магазина H&M. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

10 мая в примерочной кабинке магазина H&M в торгово-развлекательном центре «Акваполис» молодой человек увидел на табуретке мобильный телефон, оставленный без присмотра. Пскович взял мобильный телефон, положил в карман своей куртки и ушел. В результате потерпевшему был приченен ущерб на сумму 35 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский городской суд. Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.