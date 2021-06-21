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Общество

На обязательные работы отправится пскович за долги по алиментам

За неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей отец из Псковского района отработает 70 часов обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району находится исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей с гражданина, проживающего в одной из деревень Псковского района. Мужчина уклоняется от уплаты алиментов, в результате образовалась уже значительная задолженность по алиментам, свыше 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов в отношении неплательщика алиментов был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Если после отработки административного наказания должник будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, то ему может грозить уголовная ответственность, добавили в ведомстве.

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