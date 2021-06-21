Эскизный проект благоустройства территории Соколихи представили в Пскове

12:39, 21 июня 2021, ПАИ

Псковской общественности представили эскизный проект благоустройства территории Соколихи. На встречу в медиацентре Псковского агентства информации были приглашены представители туристической сферы, а также сообществ, которые активно используют площадку для своих мероприятий, пишет «Псковская правда».

Согласно проекту, парковочная зона в парке будет увеличена в два раза. Там будут места для мотоциклов, а также отдельные зоны для проката велосипедов и самокатов. Также появятся туалеты и помещение сервисной службы. К монументу будет вести аллея. Проект также предусматривает установку смотровых площадок.

На склоне Соколихи, который сейчас зарос кустарником, планируется разместить амфитеатр вместительностью до 250 человек. Общественники высказали свои предложения и замечания по данному проекту. Полную версию статьи читайте на сайте «Псковской правды».