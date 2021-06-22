Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Самые высокооплачиваемые вакансии названы в Пскове

В Пскове названы самые высокооплачиваемые вакансии в июне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе SuperJob.

Самую большую зарплату предлагают старшему оператору по продаже услуг бизнесу. Ему готовы платить около 60 тысяч рублей после вычета налогов и дополнительную оплату после каждой заключённой сделки. Для этой вакансии требуется специалист с обязательным опытом в В2В продажах не менее 1 года. Работодатель самостоятельно предоставляет базу. Будущему сотруднику предлагается формат home-офиса, для которого нужен только ноутбук или компьютер, хороший интернет, наушники с микрофоном и возможность обеспечить тишину на заднем плане. В качестве бонусов специалисту предлагаются корпоративные условия по продуктам компании, а также скидки и акции от партнёров.

Руководителю контактного центра с опытом работы от трёх лет и высшим образованием в крупной федеральной сети в ретейле предлагают зарплату от 65 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Кандидат должен быть с высшим образовании и опытом в налаживании работы call-центра и управления персоналом от 25 человек. Также работодатель указал готовность к командировкам.

Водителю-курьеру работодатель из сферы логистики, сотрудничающий с интернет-магазинами, предлагает зарплату 60-75 тысяч рублей. Опыт работы водителем-курьером по доставке заказов желателен. Также указано наличие смартфона на базе Android 8.0+ и умение им пользоваться, физическая подготовка. Сотрудник должен иметь разговорный устный и письменный русский язык, быть коммуникабельным, вежливым и ответственным. Работодатель предлагает сдельную оплату труда, удобный график работы, а также минимальную оплату за смену и частичную компенсацию расходов на мобильную связь и выдачу авансовой топливной карты (по необходимости).

Зарплату от 50 тысяч рублей в месяц предлагают территориальному менеджеру. Работодатель обещает премии, возможность непрерывного обучения, компенсацию топливной карты и расходы на амортизацию транспортного средства, а также корпоративную мобильную связь и интернет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

22 июня 2021

В Псковской области участились случаи позднего обращения заболевших COVID-19 к врачу
22 июня 2021

Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
22 июня 2021

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за аномальной жары
22 июня 2021

Вакцинация студентов от COVID-19 является добровольной — Минобрнауки
22 июня 2021

ФОТОФАКТ: Из-за спила деревьев перекрыли участок дороги на улице Горького в Пскове
22 июня 2021

Очередной температурный рекорд был побит в Пскове
22 июня 2021

Гроза и до +35 градусов ожидаются в Пскове 22 июня

22 июня 2021

22 июня в России вспоминают жертв Великой Отечественной войны

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...