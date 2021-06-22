Самые высокооплачиваемые вакансии названы в Пскове

10:00, 22 июня 2021, ПАИ

В Пскове названы самые высокооплачиваемые вакансии в июне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе SuperJob.

Самую большую зарплату предлагают старшему оператору по продаже услуг бизнесу. Ему готовы платить около 60 тысяч рублей после вычета налогов и дополнительную оплату после каждой заключённой сделки. Для этой вакансии требуется специалист с обязательным опытом в В2В продажах не менее 1 года. Работодатель самостоятельно предоставляет базу. Будущему сотруднику предлагается формат home-офиса, для которого нужен только ноутбук или компьютер, хороший интернет, наушники с микрофоном и возможность обеспечить тишину на заднем плане. В качестве бонусов специалисту предлагаются корпоративные условия по продуктам компании, а также скидки и акции от партнёров.

Руководителю контактного центра с опытом работы от трёх лет и высшим образованием в крупной федеральной сети в ретейле предлагают зарплату от 65 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Кандидат должен быть с высшим образовании и опытом в налаживании работы call-центра и управления персоналом от 25 человек. Также работодатель указал готовность к командировкам.

Водителю-курьеру работодатель из сферы логистики, сотрудничающий с интернет-магазинами, предлагает зарплату 60-75 тысяч рублей. Опыт работы водителем-курьером по доставке заказов желателен. Также указано наличие смартфона на базе Android 8.0+ и умение им пользоваться, физическая подготовка. Сотрудник должен иметь разговорный устный и письменный русский язык, быть коммуникабельным, вежливым и ответственным. Работодатель предлагает сдельную оплату труда, удобный график работы, а также минимальную оплату за смену и частичную компенсацию расходов на мобильную связь и выдачу авансовой топливной карты (по необходимости).

Зарплату от 50 тысяч рублей в месяц предлагают территориальному менеджеру. Работодатель обещает премии, возможность непрерывного обучения, компенсацию топливной карты и расходы на амортизацию транспортного средства, а также корпоративную мобильную связь и интернет.