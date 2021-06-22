Бульдозер сгорел в Порховском районе

11:04, 22 июня 2021, ПАИ

Бульдозер сгорел в Порховском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

21 июня около 11:00 дежурному пожарной части поступило сообщение о возгорании бульдозера в деревне Замошки Порховского района. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

В результате пожара в бульдозере Т-170 огнём повреждён моторный отсек. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.