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Общество

Теневые предприниматели уплатили в бюджет 12 миллионов рублей

фото: Pixabay.com

Налоговая служба провела мероприятия по легализации сотрудников части предприятий и деятельности  некоторых теневых предпринимателей, после чего они уплатили налогов на сумму 12,3 миллиона рублей, сообщила на пресс-конференции  в медиацентре Псковского агентства информации начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова. 

«Легализовали трудовые отношения 138 организаций, дополнительно поступило в бюджет 12,3 миллиона рублей, в том числе страховые взносы 8,2 млн, налоговый доход от физических лиц 4,1 млн рублей», - отметила спикер. 

По словам налоговика, сейчас проводится работа по легализации неформальной занятости, поэтому проходят профилактические мероприятия, в том числе рейды, направленные на установление фактического количества работников. В том числе было обследовано 859 объектов общественного питания Псковской области. 

За первую четверть 2021 года 126 организаций сокрыли количество сотрудников, организации работают неофициально. На сегодняшний день налоговая контролирует их: проводит профилактические рейды и беседы с предпринимателями. Общепит - это сфера, работу которой  налоговые органы контролируют по всей России. 

«Мы на постоянной основе проводим инспекции, профилактические и побудительные, проведено 9 рабочих групп с 27 организациями, они откликаются на требования. Это касалось низких зарплат и нелегальных сотрудников.  Проверили 400 налогоплательщиков, 11 предпринимателей из них не трудоустроили своих сотрудников официально. У нас такие случаи останутся на контроле», -  также рассказал заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Сергей Голубев. 

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