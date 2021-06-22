Теневые предприниматели уплатили в бюджет 12 миллионов рублей

15:47, 22 июня 2021, ПАИ

Налоговая служба провела мероприятия по легализации сотрудников части предприятий и деятельности некоторых теневых предпринимателей, после чего они уплатили налогов на сумму 12,3 миллиона рублей, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова.

«Легализовали трудовые отношения 138 организаций, дополнительно поступило в бюджет 12,3 миллиона рублей, в том числе страховые взносы 8,2 млн, налоговый доход от физических лиц 4,1 млн рублей», - отметила спикер.

По словам налоговика, сейчас проводится работа по легализации неформальной занятости, поэтому проходят профилактические мероприятия, в том числе рейды, направленные на установление фактического количества работников. В том числе было обследовано 859 объектов общественного питания Псковской области.

За первую четверть 2021 года 126 организаций сокрыли количество сотрудников, организации работают неофициально. На сегодняшний день налоговая контролирует их: проводит профилактические рейды и беседы с предпринимателями. Общепит - это сфера, работу которой налоговые органы контролируют по всей России.

«Мы на постоянной основе проводим инспекции, профилактические и побудительные, проведено 9 рабочих групп с 27 организациями, они откликаются на требования. Это касалось низких зарплат и нелегальных сотрудников. Проверили 400 налогоплательщиков, 11 предпринимателей из них не трудоустроили своих сотрудников официально. У нас такие случаи останутся на контроле», - также рассказал заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Сергей Голубев.