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Общество

В России хотят создать единую систему видеонаблюдения за 250 миллиардов

Фото: ICT.moskow

В России обсуждается идея создания информационной системы «Национальная платформа видеонаблюдения», сообщает пресс-служба ICT.Moscow со ссылкой на их опрос среди компаний: Ivideon, InfoWatch, Softline и других. 

В качестве основы предлагается использовать модель, при которой камеры будут оснащаться вычислительными модулями и самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД. 

На эту систему наблюдения планируется потратить 250 млрд рублей за пять лет. В качестве подрядчика по разработке ГИС рассматривается ООО «Национальные технологии». 
 
Среди достоинств подобного подхода выделяют то, что он может снизить нагрузку на серверы, а также уменьшить эксплуатационные расходы на ЦОД и каналы связи.  

«Что касается преимуществ, во-первых, использование подобной системы снижает нагрузку на серверы. Во-вторых, в долгосрочной перспективе это снижает эксплуатационные расходы как на ЦОД, так и каналы связи. В-третьих, ускоряется сама работа систем видеонаблюдения и видеоаналитики. Это достигается за счет того, что видеопоток поступает на камеру непосредственно с матрицы, он не сжимается и дополнительно не обрабатывается», - отметил директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов. 

А в числе недостатков предложенной модели назвали потенциальные риски информационной безопасности, отсутствие возможности проводить ретроспективный анализ видео, а также жесткую привязку к продуктам определенных вендоров. 

«Действительно появляются дополнительные риски. Умные камеры будут представлять намного больший интерес для злоумышленников: вероятно, на них уже будут конфиденциальные данные, начиная от учетных записей, с помощью которых они должны подключаться к ЦОД для предоставления удаленного управления», - поделился руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity a Softline Company Сергей Ненахов. 

 

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