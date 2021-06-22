В языковом лагере Сигово дети изучали обычаи и традиции сето

22:08, 22 июня 2021, ПАИ

В деревне Сигово, которая является музеем-усадьбой народа сето, завершилась 13-ая смена детского лингвистического лагеря, сообщают в пресс-службе Псковской областной администрации.

В рамках его работы 28 учащихся Новоизборской школы в возрасте от 7 до 14 лет изучали обычаи и традиции народа сето, их язык, самобытную культуру, ремесла, побывали на экскурсиях в Изборске, Печорах, Пскове, а также изготовили сувениры «БОйкая изБОрская наБОйка». В заключительный день работы лагеря дети показали спектакль по национальной сетоской сказке.

По окончании смены детского лингвистического лагеря учащиеся и гости музея-усадьбы народа сето смогли увидеть празднование Духова Дня (или «Кирмаш»), который традиционно проходит в первый день после Дня Святой Троицы, попробовали угощения, приготовленные по старинным сетоским рецептам.



Организаторами лингвистического лагеря выступили Администрация Псковской области, Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Псковский областной центр народного творчества, МБОУ «Новоизборская школа». Проведение смены лингвистического лагеря в 2021 году осуществлено в рамках реализации государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области».