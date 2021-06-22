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Студенты-спасатели почтили память советских солдат во Ржеве

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей почтили память погибших бойцов подо Ржевом. Фото Академия ГПС МЧС России

110 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) , сотрудников ведомства и курсантов Академии государственной противопожарной службы МЧС России в 80-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны в 04:00 почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к подножию Ржевского мемориального комплекса. Из них11 студентов спасателей представляли Псковское региональное отделение. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в Академии ГПС МЧС России.

«Я горжусь, тем что у меня есть возможность принять участие в данной церемонии, отдать дань памяти солдатам и офицерам, защищавшим нашу Родину здесь подо Ржевом, и в других битвах и сражениях, а также всем, кто приближал победу, жертвовал самым дорогим – жизнью – ради нашего счастливого будущего», - поделилась доброволец ВСКС Алена Кабанова. 

 

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