За две недели в Псковскую инфекционную больницу с коронавирусом поступило 12 детей

10:55, 23 июня 2021, ПАИ

За последние две недели в Псковскую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести поступило 12 детей (3% от всех поступивших в учреждение детей). Об этом рассказала руководитель Псковской инфекционной больницы, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

«В текущей волне коронавируса мы видим детей, которые поступают с 20-25% поражением легких, - отметила Повторейко. - Абсолютно здоровые дети поступают с лихорадкой, насморком и ковидным поражением».

Возраст пациентов варьируется от 0 до 18 лет.

«В зоне риска находятся также дети-инвалиды и дети с сахарным диабетом», - добавила врач.