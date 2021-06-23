Жилой дом загорелся в Невельском районе
Жилой дом загорелся в Невельском районе, передаёт корреспондент газеты «Невельский вестник».
23 июня около 16.00 загорелся жилой дом на улице Либкнехта в Невеле. В доме проживает молодая семья с детьми.
На место оперативно прибыли 2 расчета пожарных Невельской ПЧ и бригада врачей скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, пострадавших нет. Звеном ГЗДС проводится разведка на наличие людей.
На данный момент происходит локализация очага возгорания.
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