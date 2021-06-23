Жилой дом загорелся в Невельском районе

16:44, 23 июня 2021, ПАИ



Жилой дом загорелся в Невельском районе, передаёт корреспондент газеты «Невельский вестник».

23 июня около 16.00 загорелся жилой дом на улице Либкнехта в Невеле. В доме проживает молодая семья с детьми.

На место оперативно прибыли 2 расчета пожарных Невельской ПЧ и бригада врачей скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, пострадавших нет. Звеном ГЗДС проводится разведка на наличие людей.

На данный момент происходит локализация очага возгорания.