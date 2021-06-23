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Общество

В Бурятии ввели локдаун

Памятник Ленину в Улан-Удэ. Фото РИА Новости / Руслан Кривобок

В оперштабе Бурятии сообщили, что режим нерабочих дней введен в республике с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.

Кроме того, по решению оперштаба детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал и озера Щучье.

Завтра, в четверг, опубликуют указ главы республики, в котором будут детально прописаны все ограничения, пишет РИА Новости.
По данным регионального главка Роспотребнадзора на утро среды, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 42 435 случаев COVID-19, за сутки — 258 больных. Более половины заразившихся приходится на жителей Улан-Удэ, столицы республики. Заболеваемость растет шестую неделю подряд.
 

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