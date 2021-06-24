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Общество

Пытавшегося незаконно пересечь границу с Россией мужчину задержали в Пустошкинском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Псковской области задержали иностранного гражданина при попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Заболотно Пустошкинского района пограничники заметили автомобиль, который ехал с территории сопредельного государства. На законные требования сотрудников управления остановиться для проверки документов водитель предпринял попытку скрыться. После чего, во взаимодействии с сотрудниками полиции, нарушитель был задержан.

Как пояснил свои действия задержанный, он знал о запрете въезда на территорию Российской Федерации и что в случае нарушения ему грозит уголовное наказание. В отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Кроме того, Себежский районный суд привлек к уголовной ответственности 42-летнего иностранца, ранее задержанного за аналогичное правонарушение. За незаконное пересече6ние государственной границы мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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