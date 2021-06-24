Александр Козловский рассказал об особенностях агитации в период пандемии

11:17, 24 июня 2021, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский рассказал об особенностях агитации в период пандемии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В связи с очередной волной пандемии мы будем соблюдать меры предосторожности, - отметил Козловский. - Самое главное — безопасность наших коллег-единороссов, кандидатов в депутаты и граждан».

По словам депутата, будут использоваться удаленные виды агитации. Работа не будет остановлена, поскольку партия освоила коммуникации благодаря прошлому году пандемии.

«Я думаю, что мы доведем свою программу до каждого избирателя», - добавил Александр Козловский.

Сегодня в Пскове проходит вторая часть конференции регионального отделения «Единой России», на которой будут утверждены кандидаты в депутаты на выборы в Псковское областное Собрание.

«Мы продолжаем следующий этап партийной конференции, который открыли ранее. Сегодня один из важных этапов, мы голосуем и выдвигаем тех, кто будет представлять на выборах «Единую Россию» и Псковское областное Собрание депутатов», - добавил Козловский.

По словам депутата, до середины августа «Единая Россия» должна сформулировать партийную программу.

«Есть такая основа — развитие инфраструктуры, развитие регионов. Мы должны пообщаться с гражданами и региональную повестку довести до правительства, до фракции «Единой России» в Госдуме, и уже в центральном исполкоме будет сформирована окончательная программа партии на выборы 2021 года», - добавил Козловский.