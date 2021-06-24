Вода в Псковской области прогрелась до 26 градусов

12:19, 24 июня 2021, ПАИ

Температура воды в водоёмах Псковской области в среднем составляет 25-26 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, самая холодная вода в реке Плюсса в районе деревни Брод, там температура не достигает 22 градусов. Самая тёплая река Ловать — вода в городе Великие Луки прогрелась до 27 градусов.

Накануне читатели ПАИ сообщили, что измерили температуру воды в реке Черёха на территории Псковского района. Вечером 21 июня вода прогрелась до максимального значения 28,5 градуса.