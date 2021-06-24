Курган Дружбы в Псковской области пройдет без зрителей
В Псковской области Курган Дружбы пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.
«4 июля состоится традиционный Курган Дружбы, в этом году Россия - принимающая сторона», - отметила Тимофеева.
В рамках мероприятия состоится трехсторонний митинг.
Профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов добавил, что Курган Дружбы в этом году пройдет «без посиделок, будет усеченный вариант, как в том году».
Каждый год в первое воскресенье июля на Курган Дружбы съезжаются русские, белорусы и латыши, которые вспоминают былое, отдают дань памяти павшим. Частью ритуала стал костер дружбы, который зажигают представители трёх стран.
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