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Общество

Тюменской учительнице грозит штраф 500 тысяч рублей за отказ от вакцинации

Фото: Pixabay.com

Тюменская учителница письменно отказалась вакцинироваться, а затем  заразила четырех школьников, сообщает «Tumentoday» со ссылкой на слова заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, озвученные на совещании с главами средних специальных учебных заведений и вузов. 

«В Тюменской области имеется случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не изъявила желания прививаться, написала письменный отказ, а потом заболела»,- поделилась заместитель губернатора. 

Ольга Кузнечевских уточнила, что та учительница заразила четверых школьников и теперь ей грозит штраф до 500 тысяч. 

«Помните, если подобные действия приведут к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе тюремный срок до пяти лет», –заявила Ольга Кузнечевских. 

Теперь тюменские учителя будут писать расписки о том, что при отказе от вакцинации они осознают все возможные последствия и понесут за них ответственность в случае чего. 

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