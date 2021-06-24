Тюменской учительнице грозит штраф 500 тысяч рублей за отказ от вакцинации

18:05, 24 июня 2021, ПАИ

Тюменская учителница письменно отказалась вакцинироваться, а затем заразила четырех школьников, сообщает «Tumentoday» со ссылкой на слова заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, озвученные на совещании с главами средних специальных учебных заведений и вузов.

«В Тюменской области имеется случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не изъявила желания прививаться, написала письменный отказ, а потом заболела»,- поделилась заместитель губернатора.

Ольга Кузнечевских уточнила, что та учительница заразила четверых школьников и теперь ей грозит штраф до 500 тысяч.

«Помните, если подобные действия приведут к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе тюремный срок до пяти лет», –заявила Ольга Кузнечевских.

Теперь тюменские учителя будут писать расписки о том, что при отказе от вакцинации они осознают все возможные последствия и понесут за них ответственность в случае чего.