Пскович получил пять с половиной лет тюрьмы за торговлю наркотиками через интернет

19:25, 24 июня 2021, ПАИ

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21 июня 2021 года Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении жителя города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

С января по март 2019 года, являясь участником преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотических средств через Интернет, пскович наносил граффити на стены зданий с адресом интернет-магазина по продаже наркотических препаратов, а также разместил наркотические средства в тайник-закладку на территории города Пскова.

Суд признал подсудимого. виновным в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием Интернет в значительном размере организованной группой (п а ч 4 ст 228.1 и ч 2 ст 210 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.