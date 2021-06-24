Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

«Псковавтодор» приводит в порядок участок гдовской автотрассы

На гдовской автотрассе выравнивают покрытие. Фото отдела по связям с общественностью комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Псковавтодор» продолжает ремонтные работы на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области. На одном из них – трассе Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье - выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, для этого использовано 5,8 тыс тонн асфальтобетонной смеси.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области. Закончен ремонт 3 водопропускных труб.

Ведомость работ также предусматривает планировку откосов насыпи и дна кюветов, расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев, восстановление укрепленных обочин, устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин песчано-гравийной смесью и асфальтогранулятом. Срок окончания ремонта намечен на 1 декабря.

Псковавтодор приводит в порядок участок дороги длиной 7,3 км, который проходит через деревни Заклинье, Грядище и Середка. В последнем расположена Середкинская средняя общеобразовательная школа, в которой обучаются более 240 детей. Особое внимание при ремонте этого объекта уделяется безопасности дорожного движения. В 2019 году благодаря нацпроекту возле школы обустроен безопасный пешеходный переход: установлен импульсный светофор, пешеходное ограждение, дорожные знаки на светоотражающей основе. В прошлом году у школы также появилось освещение. На проезжей части нанесены шумовые полосы. Сейчас дорожники ведут работы по обустройству автобусных остановок, которых раньше не было.

Добавим, что в этом году подрядчики также ремонтируют два участка трассы Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе общей протяженностью 22,2 км. Таким образом, в 2021 году до норматива доведут 29,5 км.

К 2024 году благодаря нацпроекту в планах обновить автодорогу на всем ее протяжении на территории Псковской области, а это более 140 км.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

24 июня 2021

«Псковавтодор» приводит в порядок участок гдовской автотрассы
23 июня 2021

Сбербанк увеличил выдачу ипотечных кредитов псковичам более чем на 60%
23 июня 2021

Псковское УФАС ежедневно мониторит ценообразование

23 июня 2021

Ольга Милонаец: Мы не кошмарим бизнес
20 июня 2021

Владимир Путин пообещал, что оклад медиков больше не будет зависеть от региона
18 июня 2021

Более трети всех выданных в Псковской области карт приходится на «Мир»
18 июня 2021

Количество выданных платежных карт в Псковской области превысило один миллион
17 июня 2021

Бюджет Псковской области увеличен на 1,2 млрд рублей

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...