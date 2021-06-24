«Псковавтодор» приводит в порядок участок гдовской автотрассы

19:47, 24 июня 2021, ПАИ

«Псковавтодор» продолжает ремонтные работы на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области. На одном из них – трассе Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье - выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, для этого использовано 5,8 тыс тонн асфальтобетонной смеси.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области. Закончен ремонт 3 водопропускных труб.

Ведомость работ также предусматривает планировку откосов насыпи и дна кюветов, расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев, восстановление укрепленных обочин, устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин песчано-гравийной смесью и асфальтогранулятом. Срок окончания ремонта намечен на 1 декабря.

Псковавтодор приводит в порядок участок дороги длиной 7,3 км, который проходит через деревни Заклинье, Грядище и Середка. В последнем расположена Середкинская средняя общеобразовательная школа, в которой обучаются более 240 детей. Особое внимание при ремонте этого объекта уделяется безопасности дорожного движения. В 2019 году благодаря нацпроекту возле школы обустроен безопасный пешеходный переход: установлен импульсный светофор, пешеходное ограждение, дорожные знаки на светоотражающей основе. В прошлом году у школы также появилось освещение. На проезжей части нанесены шумовые полосы. Сейчас дорожники ведут работы по обустройству автобусных остановок, которых раньше не было.

Добавим, что в этом году подрядчики также ремонтируют два участка трассы Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе общей протяженностью 22,2 км. Таким образом, в 2021 году до норматива доведут 29,5 км.

К 2024 году благодаря нацпроекту в планах обновить автодорогу на всем ее протяжении на территории Псковской области, а это более 140 км.