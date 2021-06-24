Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Готовить блюда из рыбы советует сегодня народный календарь

25 июня по народному календарю наступил день преподобного Петра Афонского. Грек по происхождению, в VII веке Петр служил воеводой в императорских войсках. Об этом пишет портал calend.ru.

Во время войны с сирийцами Петра взяли в плен и посадили в крепости. Томившись там, он размышлял, за какие грехи его наказал Бог. Петр вспомнил, что однажды хотел уйти в монастырь, но так и не сделал этого. Поняв это, он стал соблюдать строгий пост и усердно молиться. Во сне к Петру трижды являлся святитель Николай Чудотворец; в третий раз он пришел вместе со святым Симеоном Богоприимцем. Симеон коснулся жезлом цепей, железо растаяло словно воск, двери темницы раскрылись, и узник вышел на свободу.

Позже на святой горе Афон Петр прожил до самой смерти. Здесь Петр провел 53 года в полном одиночестве, посвятив жизнь молитвам и борьбе с бесами.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жар, приближалась середина лета — самая жаркая пора. 

В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха. Если была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

24 июня 2021

Михаил Ведерников рассказал о новых задачах депутатов
24 июня 2021

Партийный список «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание возглавят Ведерников, Турчак и Котов
24 июня 2021

Александр Козловский рассказал об особенностях агитации в период пандемии
20 июня 2021

Дмитрий Шахов выступил на совещании с руководителями партий накануне выборов
18 июня 2021

Обязательная агитация и вакцинация — очередной выпуск «Псковского телеграма»
18 июня 2021

Очередной выпуск проекта «Псковский телеграм» выйдет в эфир в 18 часов
18 июня 2021

Голосование на выборах в сентябре пройдет в течение трех дней
18 июня 2021

Pskov Wake Park: солнце и вейкбординг в зените

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...