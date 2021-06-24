Готовить блюда из рыбы советует сегодня народный календарь

08:58, 25 июня 2021, ПАИ

25 июня по народному календарю наступил день преподобного Петра Афонского. Грек по происхождению, в VII веке Петр служил воеводой в императорских войсках. Об этом пишет портал calend.ru.

Во время войны с сирийцами Петра взяли в плен и посадили в крепости. Томившись там, он размышлял, за какие грехи его наказал Бог. Петр вспомнил, что однажды хотел уйти в монастырь, но так и не сделал этого. Поняв это, он стал соблюдать строгий пост и усердно молиться. Во сне к Петру трижды являлся святитель Николай Чудотворец; в третий раз он пришел вместе со святым Симеоном Богоприимцем. Симеон коснулся жезлом цепей, железо растаяло словно воск, двери темницы раскрылись, и узник вышел на свободу.

Позже на святой горе Афон Петр прожил до самой смерти. Здесь Петр провел 53 года в полном одиночестве, посвятив жизнь молитвам и борьбе с бесами.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жар, приближалась середина лета — самая жаркая пора.

В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха. Если была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.