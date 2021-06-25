301 наркопреступление зарегистрировали в Псковской области с начала года

14:18, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области за пять месяцев 2021 года зарегистрировали 301 наркопреступление. Об этом рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, полковник полиции Рустам Кохан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

Из выявленных наркопреступлений 88% (265) составляют тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, была выявлена и пресечена деятельность 45 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, было изъято 142 кг 300 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

«За отчетный период 2021 года в суд направлены уголовные дела на 400 преступлений, совершенных 90 лицами», - добавил Кохан.