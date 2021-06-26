В Псковской области привлекут дополнительные аварийные бригады для устранения последствий урагана

17:03, 26 июня 2021, ПАИ

В Псковскую область прибудут дополнительные бригады для устранения последствий урагана. Об этом стало известно на экстренном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории региона, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По состоянию на 14:00 ещё остаются отключёнными от электроэнергии около 900 населённых пунктов.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» совместно с Управлением МЧС по Псковской области, АО «Оборонэнерго», Псковской дистанцией электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению (филиал ОАО «РЖД») проводят аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. Осуществляется восстановление линий электропередач, ликвидация валов деревьев. Все социально значимые объекты обеспечены электроснабжением.

По-прежнему к устранению последствий урагана привлечено более 100 бригад, в том числе из соседних регионов. Сегодня планируется заезд на территорию субъекта дополнительных бригад.

Ситуация находится на постоянном контроле у администрации области.