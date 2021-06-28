Роспотребнадзор разработал спрей с антителами для профилактики ОРВИ

09:02, 28 июня 2021, ПАИ

Препарат, который содержит коктейль антител к разным возбудителям респираторных инфекций, разработали специалисты Роспотребнадзора. Лекарство в виде спрея можно будет использовать при повышенной опасности столкновения с патогенами, пишет газета «Известия».

Антитела будут сохраняться на слизистой порядка 10 часов, то есть на протяжении всего рабочего дня. Новый препарат изготовлен из донорской крови, в нём есть целый спектр антител, отражающих популяционный иммунитет. Лекарство активно в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, коклюша, дифтерии.

В мире это первый случай создания назального препарата с антителами. В будущем возможна разработка аналогичной защиты не только от ОРВИ, но и от коронавируса.