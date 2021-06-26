39% жителей Псковской области готовы снизить зарплатные ожидания ради новой работы

08:41, 28 июня 2021, ПАИ

Жители Псковской области больше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе. Средний показатель по России составил 0,05, а в Псковской области - 0,03 пункта, сообщили Псковскому агентству информации в службе исследований hh.ru.

По итогам исследования 39% опрошенных жителей Псковской области заявили о готовности к снижению ожидаемой зарплаты, чтобы трудоустроиться. 36% респондентов высказались против такой меры.

Накануне второго квартала 2021 уровень готовности снизить зарплатные ожидания снова демонстрирует рост. Показатели поднялись в положительную область впервые с начала прошлого года. Наибольшее количество соискателей, которые готовы согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства, живут в Северо-Западном федеральном округе (-0,01 пункта), на втором месте — жители Москвы и Подмосковья (0,01), на третьем — петербуржцы и жители Ленобласти (0,03). Меньше всего соискателей, готовых поступиться зарплатой ради работы, оказалось в Центральном и Приволжском ФО.

Наиболее гибкими в части зарплатных ожиданий стали домашний персонал, начинающие работники и ИТ-специалисты. Меньше всего на снижение ожидаемой зарплаты ради новой работы согласны пойти представители сфер производства, медицины и фармацевтики, инсталляции и сервиса.