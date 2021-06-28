Браконьеров осудили за незаконный вылов рыбы из Псковского озера

09:30, 28 июня 2021, ПАИ

Двух жителей Пскова осудили за незаконный вылов рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимые использовали маломерное судно для выход в акваторию Псковского озера. С помощью 7 ставных лесковых сетей они незаконно добыли более 1,5 тысячи экземпляров рыбы различных пород, чем причинили водным биологическим ресурсам Псковско-Чудского водоема ущерб в размере более 600 тысяч рублей.

По решению суда каждому из подсудимых назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.