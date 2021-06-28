На сайте киноархивов Дании обнаружено видео Пскова 1919 года
На сайте киноархивов Дании обнаружено видео Пскова 1919 года, сообщает группа «ВКонтакте» «Псковская хроника».
Видео в отличном качестве, титры перед кадрами гласят: Torvet i Byen Pskow, что в переводе с датского означает «Площадь в городе Пскове». На кадрах можно рассмотреть Торговую площадь в центре города, где в базарный день кипит рынок.
На фото с колокольни Троицкого собора место съемки указано стрелкой.
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