Житель Псковского района лишился более 17 тысяч рублей после купания в водоеме

12:22, 28 июня 2021, ПАИ

В Печорах после купания в водоеме житель Псковского района обнаружил пропажу личных вещей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

27 июня 39-летний мужчина на мотоцикле отправился купаться в водоеме в микрорайоне Майский в Печорах. Во время купания у него свободным доступом украли рюкзак, в котором были деньги, телефон и водительское удостоверение. Причиненный ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний школьник из Печор, который признал свою вину. Похищенное было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.