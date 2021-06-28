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Происшествия

Мощный ливень подтопил улицы и станцию метро в Москве

Фото газеты "Известия"

28 июня на Москву обрушился ливень. Как сообщают федеральные СМИ, многие улицы столицы оказались затоплены, как и станция метро «Ясенево». В связи с этим остановлено движение поездов на нескольких участках метрополитена.

Вода на дорогах столицы достает до кузовов автомобилей. Движение в центре затруднено, на некоторых улицах перекрыто. Мощный ветер срывает зонты и мебель веранд-кафе, повалил несколько деревьев, рекламные конструкции, повредил витрины магазинов. На севере Москвы обрушилась часть крыши одного из зданий. Повреждены три автомобиля.

По данным синоптиков, ненастная погода продлится в Москве до конца дня. Непогода накрыла и Подмосковье — в Щелково молния попала в электроподстанцию. Обесточена большая часть города и несколько населенных пунктов поблизости. Кроме того, затруднено движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги и Первом центральном диаметре. Это связано с отключением электричества на станции «Бескудниково».

Ремонтные бригады работают на местах, устраняяя последствия непогоды.

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