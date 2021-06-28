Певицу МакSим госпитализировали с одним диагнозом, а обнаружили другой
У певицы МакSим (Марины Абросимовой) обнаружили поражение печени. Сейчас певица находится в искусственной коме.
При поступлении в частную медицинскую клинику МакSим (настоящее имя – Марина Максимова) провели обследование и помимо пневмонии зафиксировали симптомы, которые могут говорить о заболевании, поражающем печень, пишет «Газета.ru».
16 июня артистку госпитализировали с пневмонией (тест на коронавирус был отрицательным), через три дня её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Ранее представительница певицы Яна Богушевская сообщила, что состояние МакSим оценивается как «крайне тяжёлое». Она не смогла дать более подробную информацию о здоровье артистки, сославшись на медицинскую тайну.
Будите ли вы смотреть "Прямую линию с Владимиром Путиным"?
В XVII областном фестивале любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» приняли участи 13 районов Псковской области
«Глубже!» и «Тобол»: что посмотреть в программе «Киноклуб» кинофестиваля «Западные ворота»