Почти 6 млрд рублей направляет Правительство РФ на углублённую диспансеризацию населения

21:02, 01 июля 2021, ПАИ

Более 5,8 млрд рублей будет направлено регионам на проведение углублённой диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт исполнительного органа государственной власти.

«Заболевание коронавирусом не проходит бесследно. У него бывают крайне тяжёлые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение. Всё это – совершенно бесплатно для граждан», – отметил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 29 июня.

Углублённая диспансеризация стартовала 1 июля во всех регионах страны. Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований: это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он включает ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенёс коронавирус в средней или тяжёлой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.