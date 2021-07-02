Очередные Калкинские чтения открылись в Пскове
2 июля в Пскове открылись очередные Калкинские чтения памяти журналиста, краеведа, исследователя Белого движения Олега Калкина: X Международная научно-историческая конференция «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы её участников». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
Перед началом конференции была отслужена лития и возложены цветы к памятной доске на доме № 11 на улице Гражданской, где проживал последние годы Олег Калкин. От имени главы Пскова и депутатов городской Думы цветы возложил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Он отметил, что Олег Калкин внес огромный вклад в исследование истории Белого движения, и подчеркнул, что память о таких людях нельзя предавать забвению.
Олег Калкин родился 3 февраля 1943 года в Томске. После окончания средней школы работал каменщиком на целине, служил в ракетных войсках. Окончил исторический факультет Псковского педагогического института. С 1974 по 1994 гг. жил в Эстонии, работал учителем, редактором в книжном издательстве «Тарека». С начала «перестроечных» событий в Прибалтике возглавлял историко-культурное общество «Славия». С 1994 г. жил в Пскове, работал редактором на областном радио, вёл передачи «Прогулки по Пскову», «День за днём», «По городам и весям», «Служим России». Печатался в коллективных сборниках, в периодических изданиях. Член Союза писателей России. Несколько лет возглавлял Псковское региональное отделение Союза писателей России. Автор книг «Первый день осени», «О чём поёт ветер».
Олег Калкин был инициатором и организатором проведения двух международных научно-исторических конференций по теме «Белое движение на Северо-Западе и судьбы его участников», малоизвестной широкому кругу читателей. Публиковал свои статьи в еженедельнике «Русский вестник», в журнале «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости», в научно-практическом журнале «Псков», в местной периодической печати - «Псковская правда», «Новости Пскова», «Стерх». В будущем они вошли в книгу «На мятежных рубежах России». Олег Калкин скончался 19 февраля 2007 года.
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