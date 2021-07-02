Эксперты ПАИ подготовили очередной рейтинг событий по итогам месяца

11:36, 02 июля 2021, ПАИ

Эксперты Псковского агентства информации сформировали очередной рейтинг главных событий месяца. На формирование топ-10 событий за июнь оказали влияние начало очередной волны коронавируса и ответные действия властей, проведение прямой линии президента Владимира Путина, действия муниципальных властей Пскова, природные стихийные явления.

Рейтинг событий по итогам июня 2021 года будет опубликован на портале Псковского агентства информации в ближайшее время.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на его основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».