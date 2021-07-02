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Общество

«Загрызли восемь котов и нападали на людей»: жители Опочки пожаловались на шарпеев

Фото Pixabay

В Опочке два домашних шарпея загрызли восемь котов и несколько раз нападали на людей. С жалобой жители города обратились на сайт губернатора Псковской области, пишет «Комсомольская правда — Псков».

Местные жители не раз замечали собак без намордников и присмотра на улице Высокой, 1.

«Вызовы наряда полиции ни к чему не приводят. Последний вызов был 26 июня. 1 июля они опять были выпущены на самовыгул. Я, живя там, своего кота вывожу гулять на шлейке и боюсь, чтобы не напали на нас собаки, а они выпускают агрессивных собак на самовыгул», - жалуется жительница дома.

Местные жители отметили, что хозяин собак никак не реагирует на жестокость своих питомцев.

В пресс-службе регионального УМВД России добавили, что все заявки на собак уже передали в соответствующие органы.

В ведомстве заметили, что в течение года в полицию уже поступало несколько таких сообщений — все они были зарегистрированы, приняты исчерпывающие меры реагирования. Кроме того, в ходе проверок были собраны все необходимые материалы, которые переданы по подведомственности в Россельхознадзор для принятия решения.

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