В Псковской области многодетные семьи могут получить компенсацию средств за борьбу с борщевиком на своих участках

14:38, 02 июля 2021, ПАИ

Многодетные семьи Псковской области, получившие земельные участки, могут рассчитывать на дополнительную региональную меру поддержки — компенсацию средств, затраченных на борьбу с борщевиком Сосновского. Соответствующее поручение губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал во время совещания о мерах борьбы с сорным растением, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Специальная программа поддержки будет работать адресно в отношении каждой семьи. Порядок оформления данной меры поддержки утвердят в ближайшее время, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

Руководитель профильного органа исполнительной власти также объяснил алгоритм действий: на участке, который поражен борщевиком Сосновского, в летний период необходимо провести химическую обработку. После чего с документами о завершении работ обратиться в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору для оформления компенсации, размер которой будет составлять до 90% затраченных средств.