Лукашенко решил полностью перекрыть границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля. Об этом пишет РИА Новости. Лукашенко пояснил, что с Украины поступает «огромное количество оружия».
Помимо этого, по словам президента, соседняя республика, а также Германия, США, Польша и Литва связаны со «спящими» террористическими ячейками в Белоруссии.
«Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — добавил он.
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