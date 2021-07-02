Лукашенко решил полностью перекрыть границу с Украиной

19:36, 02 июля 2021, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля. Об этом пишет РИА Новости. Лукашенко пояснил, что с Украины поступает «огромное количество оружия».

Помимо этого, по словам президента, соседняя республика, а также Германия, США, Польша и Литва связаны со «спящими» террористическими ячейками в Белоруссии.

«Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — добавил он.